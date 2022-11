Twitter: पैरोडी अकाउंट्स के लिए अब एलन मस्क ने बनाया नया नियम

Twitter: ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने पैरोडी अकाउंट्स को लेकर एक अहम जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट किया, ”ज़्यादा सटीक होते हुए, जो अकाउंट पेरोडी कर रहे हैं. असल में लोगों को बरगलाना ठीक नहीं है.”मस्क ने कहा, ”पैरोडी में शामिल अकाउंट्स को अपने नाम के आगे पैरोडी लिखना होगा ना कि सिर्फ़ बायो में.”

To be more precise, accounts doing parody impersonations. Basically, tricking people is not ok.

— Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022