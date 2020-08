Delhi में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानीः सड़कों पर पानी-ही-पानी, मिंटो रोड अंडरपास डूबा

New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है. लेकिन कुछ घंटों की भारी बारिश ने दिल्ली की हालत खस्ता कर दी है. जहां-जहां पानी भर गया है. गाड़ियां पानी में डूबी है. वाटर लॉगिंग के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

#WATCH Delhi: Waterlogging at Janpath area after widespread rains in the capital.

Heavy rains lashed several parts of Delhi today. pic.twitter.com/skbaxXSrvL — ANI (@ANI) August 28, 2020

मिंटो रोड अंडरपास डूबा

भारी बारिश के कारण दिल्ली की सड़कें बेहाल है. वाटर लॉगिग के कारण जगह-जगह पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. जनपथ इलाके में बारिश के कारण पानी जमा है.

#WATCH Delhi: Waterlogging at Minto bridge underpass after heavy rains. Visuals of traffic being diverted from the submerged road pic.twitter.com/rQABgF9zcz adv — ANI (@ANI) August 28, 2020

वहीं मिंटो रोड अंडरपास में पूरी तरह से पानी भर गया है. जिससे खासी परेशानी हो रही है. हालांकि, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा. ऐसे में दिल्ली में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. शहर में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

ग्रेटर कैलाश में भी भरा पानी

शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, बारापुला फ्लाईओवर और निजामुद्दीन में अच्छी बारिश हुई है. जिसके बाद कई जगहों पर सड़कों पर सैलाब सा आ गया है. ग्रेटर कैलाश में पानी भर जाने के कारण गाड़ियां डूबी नजर आयी.

#WATCH Delhi: Severe waterlogging in Greater Kailash II, following heavy rainfall in the national capital today. pic.twitter.com/suZPTNLYf3 — ANI (@ANI) August 28, 2020

बता दें कि मौसम विभाग ने बुधवार से लेकर शनिवार तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया था. साथ ही बारिश की वजह से निचले क्षेत्रों में पानी भरने और यातायात बाधित होने की चेतावनी भी दी है.

