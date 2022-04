त्रिकुट रोप-वे हादसा: घायल बच्चे आनंद का अब मेडिका सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज, सरकार वहन करेगी खर्च

Ranchi: देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर पिछले दिनों हुए रोप-वे हादसे में तीन पर्यटकों को अपनी जान गंवानी पडी़ थी. इसमें गिरिडीह के एक डेढ़ वर्षीय बच्चे आनंद को गंभीर चोट (Multiple lacerated facial wounds with fracture of mandible and other facial bones) आयी थी. रेस्क्यू के बाद इस घायल बच्चे को पहले तो सदर अस्पताल, देवघर में ही ईलाज के लिए एडमिट किया गया था. पर अब इसे उच्चतर ईलाज के लिए रांची स्थित मेडिका सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सीएम हेमंत सोरेन ने इस संबंध में देवघर जिला प्रशासन को निर्देश भी दिया था. बच्चे को मेडिका में इलाज के लिए भर्ती कराये जाने के साथ-साथ उस पर होने वाला सारा खर्च भी सरकार वहन करेगी.

डीसी ने मेडिका को लिखी चिट्ठी

देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने आनंद को मेडिका अस्पताल में भर्ती किये जाने और उसका सारा खर्च वहन किये जाने के संबंध में मेडिका अस्पताल प्रबंधन, रांची को लेटर भी लिखा है. जानकारी देते हुए बताया है कि बच्चे के पिता गोविन्द भोक्ता के आग्रह पर बच्चे का इलाज मेडिका में कराने को रेफर किया गया है. इलाज का सारा खर्च जिला प्रशासन वहन करेगा.

46 टूरिस्ट्स का हुआ था रेस्क्यू

गौरतलब है कि देवघर रोप वे हादसे में फंसे लोगों को बचाने को सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन के सहयोग से रेस्क्यू आपरेशन चलाया गया था. 40 घंटे से अधिक समय तक चले इस आपरेशन के दौरान पहले दिन 32 लोगों को और दूसरे दिन 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया था. हालांकि दोनों दिन चले रेस्क्यू आपरेशन में एक पुरुष और एक महिला को नहीं बचाया जा सका था. इससे पहले एक महिला को इस दुर्घटना में अपनी जान गंवानी पडी़ थी.

