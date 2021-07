Tokyo Olympics Day-4:  टेनिस में भी टूटी आशा , सीधे सेटों में हारे सुमित नागल

New Delhi : जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों का आज चौथा दिन है. भारत ने कई इवेंट्स में जीत के साथ आज दिन की शुरुआत की, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, वैसे-वैसे भारतीय खिलाड़ियों को लगातार हार नसीब होती गई. लगातार तीसरे दिन भारतीय निशानेबाजों ने निराश किया.

इसके अलावा मेंस आर्चरी टीम को क्वार्टर फाइनल में मजबूत कोरिया से हार का सामना करना पड़ा, जबकि टेनिस में सुमित नागल दूसरे राउंड में वर्ल्ड नंबर दो डेनिल मेदवेदेव से सीधे सेटों में हार गए.

12:00 PM: सुमित नागल पहले सेट के बाद दूसरे सेट में भी हार गए हैं. उन्हें मेदवेदेव ने एकतरफा मुकाबले में 6-2, 6-1 से मात दी.

