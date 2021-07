Tokyo Olympics Day-3: पीवी सिंधु ने दी भारतीयों को खुशी, सानिया मिर्जा डबल्स में हारीं

Tokyo : भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए पहले मुकाबले में इजराइली खिलाड़ी सेनिया पोलकारपोवा को 21-7 और 21-10 से हराया. वहीं इससे पहले शनिवार को रेपचेज में पहुंचे भारतीय नौकायन खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इसमें भारत की तरफ से अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह हिस्सा ले रहे थे।

वहीं टोक्यो ओलंपिक खेलों के तीसरे दिन भारत की निराशाजनक शुरुआत हुई थी । महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालीफिकेशन मैच में भारत की मनु भाकर और यशश्विनी सिंह देसवाल मेडल की रेस से बाहर हो गई हैं. वहीं टेनिस में सानिया मिर्जा डबल्स मुकाबले में हार गयी हैं.

Tennis:

In a surprising turn of events, Sania Mirza & Ankita Raina knocked OUT in Doubles 1st round by Kichenok twins 6-0, 6-7, 8-10.

The Indians had won the 1st set 6-0 & were leading 5-3 in 2nd! #Tokyo2020withIndia_AllSports pic.twitter.com/rVdPkB649R

