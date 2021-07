Tokyo Olympics में भारत का एक और मेडल पक्का, सेमीफाइनल में पहुंची बॉक्सर लवलीना

Tokyo: टोक्यो ओलंपिक के आठवें दिन यानि के शुक्रवार को महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के खाते में एक और मेडल पक्का कर दिया है. उन्होंने 69 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की निएन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और इस ओलंपिक में देश के लिए दूसरा पदक पक्का किया.

CREATES HISTORY 🤩@LovlinaBorgohai puts up a brilliant performance and secures 1st medal for 🇮🇳 from boxing in 69 kg at @Tokyo2020 She beat Chinese Taipei’s Chen NC 4-1 in QF to reach semis 🥳#RingKeBaazigar#boxing#Tokyo2020#Cheer4India#TeamIndia pic.twitter.com/28cpzoUxZY

— Boxing Federation (@BFI_official) July 30, 2021