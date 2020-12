मोदी की इस फोटो ने ट्विटर पर बना दिया रिकॉर्ड

NW Desk

कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गये एक ट्वीट ने एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है. सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ महेश शर्मा ने पीएम मोदी के उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इस खास रिकॉर्ड की जानकारी दी है.

दरअसल, कोरोना लॉकडाउन के दौरान मोदी ने एक रात घरों में दीपक जलाने की अपील की थी. उनकी अपील पर देश भर में लोगों ने घरों में दीपक जलाकर दीपावली जैसा उत्सव मनाया था. उस दिन खुद मोदी ने भी दीपोत्सव मनाया था. दीपोत्सव मनाते हुए अपनी तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की थीं. मोदी का वह ट्वीट राजनीति में 2020 का सबसे ज्यादा रिट्वीट किया गया ट्वीट बन गया है.

Hon’ble PM @narendramodi Ji tweet on lighting lamps of hope and good health during the COVID-19 pandemic became the most Retweeted Tweet in Politics in 2020. It shows how much the people of India love and support their beloved leader. https://t.co/Y0Oxrz06tN

— Dr. Mahesh Sharma (@dr_maheshsharma) December 8, 2020