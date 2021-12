पतंग उड़ाने के दौरान आसमान में उड़ने लगा ये शख्स, देखें वायरल हुआ VIDEO

New Delhi : श्रीलंका के शहर जाफना में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, इसमें एक शख्स पतंग उड़ाते हुए अचानक आसामान में उड़ने लगा. इसके बाद वह हवा में काफी देर तक झूलता रहा. श्रीलंका ट्वीट के अकाउंट पर इस घटना का पूरा वीडियो शेयर किया गया है.

इसे भी पढ़ें : HEC कर्मियों का टूल डाउन स्ट्राइक जारी, संस्थान से निकलकर सड़क पर पहुंचा प्रदर्शन

बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय सामने आई जब पतंगबाजी की प्रतियोगिता चल रही थी. उसी दौरान यह हादसा हो गया. एक शख्स अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ बड़ी सी पतंग की डोर को पकड़कर उछालने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक हवा के एक झोंके में वह आसमान में उड़ने लगा. वह 40 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया.

Dramatic video shows a youth swept into the air with a kite in Jaffna area.

The youth was reportedly suffered minor injuries.pic.twitter.com/W0NKrYnTe6 #Kiteman #Kite #LKA #Jaffna #SriLanka

adv

— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 💉 (@SriLankaTweet) December 21, 2021