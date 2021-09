चीन में बिजली हुई गुल, दुनिया भर की फैक्ट्रियों में हड़कंप

New Delhi : चीन में इन दिनों बिजली आपूर्ति का संकट गहरा गया है. इस वजह से शहरों की बिजली काटी जा रही है. यहां के पूर्वोत्तर इलाकों में तो यह संकट इतना गहरा गया है कि कई बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियों में काम ठप हो गया है. इसकी वजह से कई बड़ी कंपनियों को अपने उत्पादन में कमी करने को विवश होना पड़ा. हालात यह है कि मोबाइल से लेकर कार तक का प्रोडक्शन घट गया है. दुनियाभर में बहुत सारे इलेक्ट्रानिक गैजेट्स चीन से सप्लाई होते हैं. बिजली संकट के चलते यहां एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियों में भी काम बंद हो गया है. ऐसे में दुनिया भर में इसका असर पड़ने के आसार हैं.

हालांकि चीनी मीडिया देश में गहराये बिजली समस्या को संकट नहीं मानता. ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक हू ज़िजिन (Hu Xijin) अपने वीडियो मैसेज में कहा है कि “बिजली की किल्लत का यह दौर किसी भी तरह से संकट नहीं है. कमी से निपटने के लिए चीन के पास कई उपाय हैं.

This round of power shortages is by no means a crisis. China has many initiatives on hand to cope with the shortages: Editor-in-Chief Hu Xijin #HuSays pic.twitter.com/EGAe9JOpoF

— Global Times (@globaltimesnews) September 28, 2021