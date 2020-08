Kathmandu. भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम के बाद गौतम बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल बताया है. दरअसल नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है.

नेपाल में बताया जन्म स्थान

नेपाल ने एस जयशंकर के बयान पर आपत्ति जताई है. नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से यह साबित हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुंबिनी में हुआ था.

External Affairs Minister’s remarks yesterday at the CII event referred to our shared Buddhist heritage. There is no doubt that Gautam Buddha was born in Lumbini, which is in Nepal: Ministry of External Affairs (MEA). pic.twitter.com/Yrn0bM5Hqe

