अफगानिस्तान में अभी युद्ध विराम नहीं, अमरुल्ला सालेह ने तालिबान के खिलाफ छेड़ी जंग, पाकिस्तान को लताड़ा

Kabul: अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद चारो तरफ चीख पुकार है लेकिन तालिबान की चुनौतियां कम नहीं हुई है, अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह पंजशीर घाटी पहुंच गये हैं और वो वहीं के रहने वाले हैं. उन्होंने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की रेजिस्टेंस फोर्स को लेकर तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी है. इसमें उनका साथ दे रहे हैं उनके गुरु अहमद शाह मसूद के बेटे और एलायंस के कमांडर अहमद मसूद, तीसरा नाम है मजार ए शरीफ का बूढ़ा शेर कहे जाने वाले अब्दुल रशीद दोस्तम जो अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जबकि चौथा नाम है जमीयत-ए-इस्लामी का गठन करने वाले अता मोहम्मद नूर. इन चारों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिसकी वजह से तालिबान को चुनौती पेश आने लगी है.

अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह Amrullah Saleh ने व्हाइट हाउस के पूर्व स्पीचराइटर माइकल जॉन्स (MICHAEL JOHNES) के ट्विट पर रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कि “राष्ट्रों को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं. अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान निगल नहीं सकता और तालिबान के शासन के लिए बहुत बड़ा है. अपने इतिहास को आतंकवादी समूहों के लिए अपमान और झुकने पर एक अध्याय न बनने दें”. अमरुल्ला सालेह वही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स तालिबान लड़ाकों की मदद कर रहा है.

Nations must respect the rule of law , not violence. Afghanistan is too big for Pakistan to swallow and too big for Talibs to govern. Don’t let your histories have a chapter on humiliation and bowing to terror groups. https://t.co/nNo84Z7tEf

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 19, 2021