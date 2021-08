पाकिस्तान में नाममात्र का लोकंतत्र, वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने कहा- इमरान एक असहाय प्रधानमंत्री

पाकिस्‍तान के बेहद चर्चित और वरिष्‍ठ पत्रकार हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान एक असहाय प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि देश के मीडिया कर्मचारियों में डर का माहौल बढ़ रहा है. पाकिस्तानी पत्रकार ने एक चैनल के साथ हुए इंटरव्यू में कहा कि उनके देश में सिर्फ नाममात्र के लिए ही लोकतंत्र रह गया है. यहां संविधान भी नाममात्र का है.

“The founder of Pakistan, Quaid e Azam Mohammed Ali Jinnah was a democrat and I am his follower . And all those people who are trying to snatch media freedom from us are enemies of Pakistan and are enemies of Mohammed Ali Jinnah “ https://t.co/slmlE9BQwW

— Hamid Mir (@HamidMirPAK) August 10, 2021