दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्वीमिंग पूल, पानी के अंदर स्टूडियो से लेकर रेस्टोरेंट तक हैं मौजूद, क्राउंस प्रिंस ने किया आमंत्रित

DUBAI: पानी के अंदर अगर आपको खेलने-खाने की सुविधा मिले तो आप इसे क्या कहेंगे, जी हां दुबई ने दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बनाया है. इस पूल के अंदर अपार्टमेंट, होटल और दुकानें भी हैं. दुबई के पास नाद अल शेबा इलाके में ‘डीप डाइव दुबई’ नाम से यह स्विमिंग पूल तैयार किया गया है. इसे संयुक्त अरब अमीरात की मोतियों के लिए गोताखोरी की विरासत के हिसाब से बनाया गया है.

दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशी अल मखतूम ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने लिखा कि डीप डाइव दुबई में एक दुनिया आपका इंतजार कर रही है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसकी तस्वीरें भी दुनियाभर में वायरल हो रही है.

An entire world awaits you at Deep Dive Dubai the world’s deepest pool, with a depth of 60 meters (196 feet) #Dubai pic.twitter.com/GCQwxlW18N

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 7, 2021