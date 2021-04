हालात बदतर, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को भी कोरोना संक्रमित शख्स के लिए लगानी पड़ी मदद की गुहार

New Delhi : कोरोना संक्रमण की बेकाबू हो रही तेज रफ्तार से देश में हालात काफी खराब हो चुके हैं. कोरोना से संक्रिमत लोगों की संख्या इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि हालात ऐसे हैं कि लोगों को बेड तक के लिए जूझना पड़ रहा है. इसकी एक और बानगी देखने को मिली है. केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने ट्विटर के जरिए कोरोना एक कोरोना संक्रमित शख्स के लिए मदद की गुहार लगाते नजर आए.

उनके इस ट्वीट के बाद खबर फैली की उन्होंने अपने भाई के लिए बेड उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है. हालांकि बाद में वीके सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने भाई के लिए बेड की अपील नहीं की है बल्कि किसी और के लिए यह गुहार लगाई है.

पहले ट्वीट के बारे में दी सफाई

उन्होंने ट्विटर पर अपने पहले ट्वीट के बारे में सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने यह ट्वीट इसलिए किया था ताकि जिला प्रशासन पीड़ित शख्स तक पहुंच सके और उसकी मदद कर सके. वो मेरा भाई नहीं है, हमारा खून का रिश्ता नहीं है लेकिन मानवता का रिश्ता जरूरत है. मुझे नहीं लगता कि यह तरीका कुछ लोगों को रास नहीं आया.

वीके सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था, ” @dm_ghaziabad Please check this out प्लीज़ हमारी हेल्प करे मेरे भाई को कोरोना इलाज के लिए बेड की आवश्यकता है.अभी गाजियाबाद में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है. @shalabhmani @PankajSinghBJP @Gen_VKSingh”

गाजियाबाद से सांसद हैं वीके सिंह

उनके इस ट्वीट पर शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा है, जिलाधिकारी गाजियाबाद आपसे तत्काल वार्ता कर रहे हैं. बता दें कि वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं. वह मौजूदा केंद्र सरकार में राज्य सड़क परिवहन और हाइवे मंत्री हैं.

उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर्स ने कहा कि जब आपको मंत्री होने के बाद भी बेड के लिए गुहार लगानी पड़ रही है तो सोचिए आम आदमी के साथ क्या स्थिति होगी.

सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा खत

दिल्ली एनसीआर में कोरोना के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं. इसके मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने केंद्र सरकार से दिल्ली में तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि केंद्र के 10 हज़ार बेड में से 7000 कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित किए जाएं.

