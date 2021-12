CBI4JPSC की मांग के साथ ट्वीटर पर शुरू हुआ आंदोलन, कह रहे युवा- अबकी बार आर या पार, मिटा कर रहेंगे भ्रष्टाचार

Ranchi : जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (PT) के परिणाम में हुई गड़बड़ियों के बाद युवा जमीन के साथ अब सोशल मिडिया पर भी आंदोलन कर रहे हैं. आज आंदोलनरत छात्रों ने ट्वीटर पर अभियान शुरू किया है. #CBI4JPSC टैग के साथ अभियान शुरू हुआ है. इस अभियान में आंदोलन का कर रहे छात्र विभिन्न तरह के स्लोगन के साथ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. ट्वीटर पर यह आंदोलन 11 बजे से शुरू हुआ है जो शाम तक चलेगा. ट्वीटर के ट्रेंडिंग स्टेटस में #CBI4JPSC ट्रेंड भी कर रहा है.

Now we are trending ✌️✍️

हाहाकार मचा दीजिये आज सभी झारखण्डी छात्र मिलकर✌️

आज 4 बजे तक ट्विटर पे धुँवा उड़ा देना है

जय झारखण्ड जय बिरसा 🙏#CBI4JPSC #CBI4JPSC@kunalpratap86@WeAreRanchi @ShahiPratap @INCJharkhand @JmmJharkhand @dprakashbjp pic.twitter.com/8Hqw9hc0N2

— Exams Fighters (@ExamsFighters) December 14, 2021