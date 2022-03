The Kashmir Files  का जलवा बरकार, RRR को भी दे रही टक्कर, बिजनेस 217 करोड़ 50 लाख रुपये से हुआ पार

Mumbai : 11 मार्च को रिलीज हुई निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जलवा तीसरे सप्ताह में भी बरकरार है. पिछले सप्ताह द कश्मीर फाइल्स ने अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडेय को धूल चटा दी थी. अब इस शुक्रवार को बाहुबली जैसी सुपर डुपर फिल्म बनानेवाले एस.एस.राजामौली की RRR रिलीज हुई तो लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि द कश्मीर फाइल्स RRR की आंधी में दम तोड़ देगी लेकिन ये अनुमान गलत साबित हो रहा है.

The Kashmir Files का जलवा तीसरे सप्ताह में भी बरकरार है. इसने एसएस राजमौली की बड़े बजट की और बड़े सितारों से सजी RRR को कड़ी टक्कर दे रही है. RRR इसी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. शनिवार को फिल्म के बिजनेस में 20 से 25 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली.खबर है कि फिल्म ने शनिवार को तकरीबन 23 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. फिल्म का 2 दिन का टोटल बिजनेस 42 करोड़ 50 लाख रुपये हो गया है.

इसे भी पढ़ें :Jharkhand Success Story: मधुराम की तरह आपके जीवन में भी आ सकती है आर्थ‍िक समृद्ध‍ि, जान‍िए कैसे

बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का लगातार बेहतर हो रहा बिजनेस टिकट्स के हाई प्राइज की वजह से भी हो सकता है. क्योंकि कुछ रीजन्स में थिएटर्स की ऑक्यूपेंसी भी कम है. हालांकि खबर ये भी है कि ऑक्यूपेंसी रविवार को बेहतर हो सकती है. गुजरात, सेंट्रल इंडिया, उत्तर प्रदेश और बिहार में फिल्म का बिजनेस बेहतर हो सकता है.

इसे भी पढ़ें :राज्य के ITI में अनुदेशकों के 720 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा JSSC को भेजी, अगले माह विज्ञापन की संभावना

#TheKashmirFiles is back in the running on [third] Sat, despite a strong opponent [#RRR]… Excellent growth… Will cross ₹ 225 cr on [third] Sun [Day 17]… Will comfortably cross ₹ 250 cr in coming days… [Week 3] Fri 4.50 cr, Sat 7.25 cr. Total: ₹ 219.08 cr. #India biz. pic.twitter.com/utF6b23pac

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 27, 2022