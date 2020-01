The_Economist’s_Intolerant_India : PM Modi दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को उग्र हिंदुत्व राज्य की तरफ ले जा रहे हैं

NewDelhi : दुनिया की मशहूर मैगजीन द इकनॉमिस्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू किये जाने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. मैगजीन ने इसे NDA सरकार का अति महत्वाकांक्षी कदम करार देते हुए अपने ताजा अंक में असहिष्णु भारत (इन्टॉलरेंट इंडिया) नाम से फ्रंट कवर छापा है.

जान लें कि मैगजीन ने अपने लेख में मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए निशाना साधा है. लेख में कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी भारत को एक सहिष्णु और बहु धार्मिक देश की जगह उग्र हिंदुत्व राज्य की तरफ ले जा रहे हैं.

How India’s prime minister and his party are endangering the world’s biggest democracy. Our cover this week https://t.co/hEpK93Al11 pic.twitter.com/4GsdtTGnKe

— The Economist (@TheEconomist) January 23, 2020