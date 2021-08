Terrorist Attack : कश्मीर के कुलगाम में भाजपा नेता जावेद अहमद डार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की

Srinagar : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में भाजपा नेता जावेद अहमद डार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. जावेद अहमद डार होमशालिबग विधानसभा क्षेत्र के नेता थे. आतंकियों ने उनपर कुलगाम के ब्राजलू-जगीर इलाके में गोलियां चलायी थीं. घायल होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया.

इसे भी पढ़ें :GOOD NEWS : 50,000 युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेंड करने के लिए Samsung ने किया करार

भाजपा ने जावेद अहमद डार की हत्या की निंदा की है. गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में यह दूसरे भाजपा नेता हैं जिनकी अगस्त माह में आतंकियों ने हत्या की है. नौ अगस्त को गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की आतंकियों ने गोली मार हत्या कर दी थी.

इसे भी पढ़ें :चलती कार के इंजन में लगी आग, मची अफरातफरी, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला

#UPDATE | BJP condemns the killing of Javeed Ahmad Dar, Constituency President, Homshalibugh in Kulgam by terrorists: Manzoor Ahmad, BJP Media cell head, Kashmir

— ANI (@ANI) August 17, 2021