T20 World Cup में  टीम इंडिया नजर आयेगी नये लुक में, इस दिन लॉन्च होगी नई जर्सी

Mumbai : भारतीय क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप में अपने अभियान के लिए नई जर्सी पहनेगी. पिछले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला की शुरुआत के बाद से टीम जिस नेवी-ब्लू पैटर्न में खेल रही है, वह आखिरकार नई यूनिफॉर्म के साथ मैदान में उतरेगी. नई जर्सी 13 अक्टूबर 10.44 पर लॉन्च होगी. बीसीसीआई शुक्रवार को इसकी घोषणा की.

जर्सी को भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक किट प्रायोजक एमपीएल स्पोर्ट्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा. बीसीसीआई ने ट्वीट किया, “जिस पल का हम सभी इंतजार कर रहे थे! 13 अक्टूबर को केवल @mpl_sport पर बड़े खुलासे के लिए हमसे जुड़ें. क्या आप उत्साहित हैं?”

इसे भी पढ़ें :Breaking News : क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की ज़मानत अर्ज़ी खारिज

वहीं एमपीएल ने ट्वीट किया, यदि आप हमारे जैसे बहुत बड़े क्रिकेट प्रशंसक हैं, तो यही वह क्षण है जिसका हम सभी को इंतजार है! 13 अक्टूबर 22:40 बजे हमारे इंस्टा लाइव से जुड़ें और टीम इंडिया के लिए अपना समर्थन दिखाएं.

The moment we’ve all been waiting for!

Join us for the big reveal on 13th October only on @mpl_sport. 🇮🇳

Are you excited? 🥳 pic.twitter.com/j4jqXHvnQU

— BCCI (@BCCI) October 8, 2021