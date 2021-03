टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दिया जीत के लिए 330 रन का टारगेट, ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 78 ठोके

Pune : भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मैच पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने 330 रन का लक्ष्य रखा है. टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 78 रन बनाए. उनके अलावा हार्दिक पांड्या ने 64 ओर शिखर धवन ने 67 रन बनाए.

इसे भी पढ़ें :KODARMA में डीवाईएफआई ने कृषि कानून की प्रतियां जलायीं

वहीं इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मार्क वुड ने 3 और आदिल राशिद ने 2 विकेट लिए. तीन मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबर है. आज जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा करेगी. पुणे में खेले जा रहे सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया है.

टीम इंडिया को 328 के स्कोर पर इंडिया को आठवां झटका तब लगा था जब क्रुणाल पंड्या 25 रन पर आउट हो गए . उन्हें मार्क वुड ने जेसन रॉय के हाथों कैच कराया. है. मार्क वुड ने इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को भी बोल्ड कर दिया. टीम इंडिया को ये नौवां झटका लगा. 48 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 329-9 था.

टीम इंडिया को 321 के स्कोर पर सातवां झटका लगा है. शार्दुल ठाकुर आउट हो गए हैं. वह 30 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें मार्क वुड ने बटलर के हाथों कैच कराया.

इसे भी पढ़ें :JHARKHAND NEWS:सिलेंडर से नहीं, घर में रखे विस्फोटक से हुई है मौत,जांच में हुआ खुलासा

India are bowled out for 329!

The last four wickets fell for just eight runs, and England will need to chase down 330 to seal the series. #INDvENG ➡️ https://t.co/HvQMFer0ri pic.twitter.com/GmkRUJBhnx

— ICC (@ICC) March 28, 2021