टी 20 विश्व कप की हार भुला टीम इंडिया की नई शुरूआत, दूसरे टी-20 में न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया

x

India vs New Zealand (IND vs NZ) 2nd T20: भारत ने सीरीज के दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 65 रन से हरा दिया है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है. पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, लेकिन दूसरा मैच जीतकर भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है. अब आखिरी मैच जीतकर भारत 2-0 से सीरीज जीत सकता है. वहीं, कीवी टीम के पास आखिरी मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करने का मौका होगा. इस मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट खोकर 191 रन बनाए. भारत के लिए सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 111 रन बनाए. ईशान किशन ने 36 रन बनाए और हार्दिक-श्रेयस ने 13-13 रन की पारी खेली. न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने तीन और लोकी फर्ग्यूसन ने दो विकेट लिए.

इसे भी पढ़ें: Indian Army: सैनिकों के लिए 62500 बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदेगी सेना, जारी हुईं दो निविदाएं

192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. पहला विकेट पारी की दूसरी गेंद पर ही गिर गया. फिन एलेन खाता खोले बिना आउट हो गए. इसके बाद कॉन्वे और विलियम्सन ने 56 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला, लेकिन सुंदर ने कॉन्वे को आउट कर कीवी टीम को दबाव में ला दिया. अगले ही ओवर में चहल ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया और मैच में भारत की पकड़ मजबूत हो गई. इसके बाद कीवी टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और अंत में 18.5 ओवर में 126 रन पर सिमट गई. कप्तान विलियम्सन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए और कॉन्वे ने 25 रन की पारी खेली. इन दोनों के अलावा ग्लेन फिलिप्स (12 रन) और डेरिल मिशेल (10 रन) ही दहाई का आंकड़ा छू पाए. भारत के लिए सबसे ज्यादा चार विकेट दीपक हुड्डा ने लिए. मोहम्मद सिराज और युजवेन्द्र चहल को दो-दो विकेट लिए. भुवनेश्वर कुमार और सुंदर को एक-एक विकेट मिला. अर्शदीप एकमात्र भारतीय गेंदबाज रहे, जिसे विकेट नहीं मिला.

T 20 में सूर्य कुमार यादव का दूसरा शतक, टिम साउदी ने ली दूसरी हैट्रिक



इस मैच में सूर्यकुमार यादव ने शतक लगाया. टी20 क्रिकेट में भारत के लिए यह उनका दूसरा शतक था. पहला शतक भी उन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था. वह रोहित शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं, जिन्होंने एक साल के अंदर दो शतक लगाए हैं. वहीं, इस मैच में हैट्रिक लेने वाले टिम साउदी दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने, जिन्होंने टी20 में दो हैट्रिक ली हैं. उन्होंने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी. लसिथ मलिंगा पहले गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी20 में दो हैट्रिक ली है.