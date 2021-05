टाटा स्टील ने झारखंड को दिये 5 हजार ऑक्सीजन सिलिंडर

Ranchi : कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर झारखंड सरकार की तैयारी चल रही है. इस कड़ी में 3000 ऑक्सीजन सिलिंडर झारखंड पहुंच चुके हैं. इसकी जानकारी सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी है. जिसमें उन्होंने लिखा है टाटा स्टील की ओर से सीएसआर के तहत झारखंड सरकार को कोरोना से निपटने के लिए 5000 सिलिंडर उपलब्ध कराए गये हैं. अब 2000 सिलिंडर की दूसरी खेप भी एक हफ्ते में पहुंच जायेगी. जिसके बाद 5 हजार ऑक्सीजन सिलिंडर का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया जायेगा.

कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए विभिन्न संगठन, संस्थान और राज्यवासी लगातार सामने आ रहे हैं. इस कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डीपीएस, बोकारो के 1992 बैच के स्टूडेंट्स ने एक हज़ार पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान किये. उन्होंने डीपीएस बोकारो के एक्स स्टूडेंट्स को इस सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया.

In the last few days 3000 Oxygen Cylinders have been imported from UAE to Jharkhand by @TataSteelLtd under CSR, supporting Govt of Jharkhand’s efforts to tackle Covid-19 crisis.Another 2000 cylinders will arrive in a week.State Govt will dedicate all 5000 cylinders for public use pic.twitter.com/REeLt84RU0

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) May 28, 2021