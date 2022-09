Jamshedpur: टाटा स्टील फाउंडेशन (टीएसएफ) ने पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के साथ एक बहुउद्देश्यीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया. यह समझौता स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण में विभाग के पदाधिकारियों की रणनीतिक दिशा और निर्माण क्षमता प्रदान करके सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने का प्रयास है. विजया जाधव, आईएएस, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम और सौरव रॉय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टाटा स्टील फाउंडेशन की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. समझौते के तहत फाउंडेशन, प्रशिक्षण के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए अधिकारियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में तकनीकी इनपुट प्रदान करेगा. प्रशिक्षण आवश्यकता आधारित होगा और तकनीकी और नेतृत्व दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा.

हमारे कई कार्यक्रम बेहद सफल हैं-सौरव रॉय

सौरव रॉय ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन पूर्वी सिंहभूम जिले में हमारे कार्यक्रमों को बढ़ाने की दिशा में एक उपयुक्त कदम है जो सबसे प्रभावशाली है. मानसी, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर पर हमारा कार्यक्रम, जिले के हर गांव में स्वास्थ्य एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. सबल के माध्यम से हम जिले में प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति तक पहुंचने का इरादा रखते हैं. हमारी कौशल निर्माण क्षमताएं जिले के दूरदराज के इलाकों में काम कर रही हैं और तीनों मुख्य विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए उत्सुक हैं.

स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की पहल

Tata Steel Foundation signed a MoU with District Administration at the Collectorate today. The agreement endeavours to enhance public service delivery by providing strategic direction and building capacities of department functionaries @JharkhandCMO pic.twitter.com/spXUCFN0wB

— DC East Singhbhum (@DCEastSinghbhum) September 12, 2022