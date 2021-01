अयोध्या पर तसलीमा ने फिर बोला कुछ ऐसा, जिससे भड़क सकते हैं कट्टरपंथी

Uday Chandra

New Delhi: अपने बयानों को लेकर अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहनेवाली बांग्लादेश मूल की अंतरराष्ट्रीय लेखिका तसलीमा नसरीन ने फिर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद होना तय है. तसलीमा नसरीन ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हुए मुसलमानों से मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने की अपील की है.

हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब तसलीमा ने राम मंदिर को लेकर कोई बयान दिया है. इससे पहले नबंवर 2019 में राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तस्लीमा नसरीन ने मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दिये जाने के फैसले पर सवाल उठाये थे. उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या में हिंदुओं को 2.77 एकड़ जमीन दी, जबकि मुसलमानों को पांच एकड़ ज़मीन! मुसलमानों को भी 2.77 एकड़ जमीन दी जानी चाहिए थी.

Muslims in Ayodhya are donating to VHP’s crowdfunding drive for the Ram temple. Faizabad native Wasi Haider & Shah Bano donated Rs 12,000 & Rs 11,000. Iqbal Ansari said “I will definitely donate.If Muslims donate, it will strengthen harmony and cement their bonding with Hindus.”

— taslima nasreen (@taslimanasreen) January 17, 2021