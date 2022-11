पुणे-बैंगलोर हाईवे पर टैंकर ने 50 से ज्यादा गाड़ियों को मारी टक्कर, 48 वाहन क्षतिग्रस्त, 50 से अधिक घायल, देखें वीडियो

Accident in Pune: मुंबई-बंगलूरू हाईवे पर रविवार की देर शाम एक पुल के पास ट्रक की चपेट में आने से 50 से अधिक वाहन टकरा गए. इस हादसे में ये 48 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गए और 50 से अधिक घायल हो गए. वहीं कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं. घटना तब हुई, जब पुल के पास ढलान से उतरते वक्त कंटेनर ने अपना नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ियों को टक्कर मार दी. पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना का कारण कंटेनर के ब्रेक का फेल होना बताया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि घटनास्थल पर दमकल कर्मी, पुलिसकर्मी तथा राहगीर बचाव कार्य में जुट गए. घायलों का इलाज दो अस्पतालों में चल रहा है.

#WATCH | Six people were injured in a major accident at Navale bridge on the Pune-Bengaluru highway in Pune where a truck lost control and rammed into several vehicles stuck in traffic on the bridge, No casualties reported so far: DCP (Traffic) Pune City Police Vijay Kumar Magar pic.twitter.com/914eo0dbuh

