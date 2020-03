Fightagainstcorona : CM हेमंत सोरेन की अपील पर तामिलनाडु सरकार ने की मदद, पुलिस ने पहुंचायी छात्रों को राहत

Ranchi : देशभर में लगाये गये 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद कई झारखंडी छात्र दूसरे राज्यों में फंस गये हैं. हर दिन ऐसे लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद से अपील कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भी संबंधित राज्यों के जनप्रतिनिधियों से पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री की अपील का असर भी दिख रहा है. ठीक ऐसा एक वाकया तमिलनाडु स्थित कोयंबटूर जिले में देखने को मिला है. दूसरी ओर कभी हेमंत के करीबी माने जाने वाले, लेकिन अब बीजेपी में जा चुके युवा नेता कुणाल षाड़ंगी ने इन छात्रों की मदद की है.

. @CMOTamilNadu Ji, Kindly help these Jharkhandi students stranded in Coimbatore. I will be obliged for your help. https://t.co/Zx9Nb6nNc5



कुणाल षाड़ंगी ने ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन को बताया है कि अपने एक नजदीकी मित्र को इन छात्रों की मदद के लिए उन्होंने भेजा है. उनके दोस्त ने वादा किया है कि छात्रों की मदद के लिए वे पूरी कोशिश करेंगे.

इसे भी पढ़ें – प्रभावित राज्यों से 73251व विदेशों से 911 लोग लौटे झारखंड, सिर्फ 197 की ही जांच, क्योंकि टेस्ट किट ही है कम

राज्य के कोयंबटूर जिले स्थित पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले कई झारखंडी छात्रों ने मुख्यमंत्री से मदद की अपील की है. इन छात्रों में एक विकास कुमार वर्मा ने सीएम को लिखा है कि लॉकडाउन के कारण कॉलेज में छात्रों के अलावा आसपास के इलाके में 250 से 300 की संख्या में मजदूर फंसे हैं. इन छात्रों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गयी है. छात्रों की पीड़ा को समझते हुए सीएम ने तमिलनाडू से मदद की मांग की है. जिसपर वहां के सीएम ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है.

Our officers visited the PSG college and spoke with the workers. There are 175 workers staying there. Food, water and other amenities are being provided. The college authorities were also advised to take good care of them.@CMOTamilNadu @SPVelumanicbe @Sumitips

— Coimbatore City Police (@policecbecity) March 30, 2020