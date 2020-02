Tamilnadu: बस-लॉरी की टक्कर में 20 लोगों की मौत- कई घायल, राहत व बचाव कार्य जारी

Coimbatore: तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के अविनाशी शहर में भीषण सड़क हादसा हुआ. जिसमें 20 लोगों की मौत हो गयी, वहीं कई लोग जख्मी बताये जा रहे हैं.

#UPDATE Deputy Tehsildar of Avinashi: 19 people – 14 men and 5 women, died in the collision between a Kerala State Road Transport Corporation bus & a truck near Avinashi town of Tirupur district. https://t.co/pOss4LTAtv — ANI (@ANI) February 20, 2020

बताया जा रहा है कि केरल राज्य परिवहन निगम की एक बस के एक लॉरी से टकरा जाने से 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक शख्स ने बाद में दम तोड़ दिया. मरने वालों में छह महिलाएं भी शामिल हैं.

इसे भी पढ़ेंःबिहार: विपक्षी महागठबंधन का CM पद का चेहरा बनाये जाने से शरद यादव का इंकार

बस-लॉरी में सीधी टक्कर, 20 की मौत

पुलिस ने बताया कि बस बेंगलुरु से तिरुवनंतपुरम की ओर जा रही थी और कंटेनर लॉरी कोयंबटूर-सलेम राजमार्ग पर विपरीत दिशा से आ रही थी, तभी दोनों के बीच सीधी टक्कर हो गई. यह दुर्घटना गुरुवार सुबह साढ़े चार बजे हुई. बस में 48 यात्री सवार थे जिनमें से 19 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और शेष लोग घायल हो गए.

Chief Minister’s Office (CMO) Kerala: All possible relief measures will be taken in cooperation with the government of Tamil Nadu and the District Collector of Tirupur. https://t.co/Pz02MccLf9 — ANI (@ANI) February 20, 2020

इसे भी पढ़ेंःनीतीश के संबंध में दिये ‘‘पिछलग्गू’’ बयान पर प्रशांत किशोर ने दी सफाई

KSRTC के प्रबंध निदेशक करेंगे जांच

इधर दुर्घटना के बाद केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने घायलों को जल्द इलाज मुहैया कराने के निर्देश पलक्कड़ के जिला कलेक्टर को दिये हैं. साथ ही तमिलनाडु सरकार और तिरुपुर के जिला कलेक्टर के सहयोग से सभी संभव राहत उपाय किये जा रहे हैं.

Kerala Transport Minister AK Saseendran on bus-truck collision in Tamil Nadu’s Tirupur dist: Senior officials from Kerala State Road Transport Corporation have rushed to the site. 20 feared dead&several injured. KSRTC Managing Director will conduct an inquiry and submit report. pic.twitter.com/avFCrYxI05 — ANI (@ANI) February 20, 2020

हादसे के बाद केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके है. KSRTC के प्रबंध निदेशक घटना की जांच कर रिपोर्ट पेश करेंगे. फिलहाल मतृकों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है.

इसे भी पढ़ेंःकलयुगी पिता ने बाप-बेटी के पवित्र रिश्ते को किया शर्मसार, 5 वर्षों से घर में रखा था बंदी बना कर, करता गंदी हरकतें