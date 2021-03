इनकम टैक्स की RAID पर लाल हुई तापसी पन्नू बोलीं मैं अब इतनी सस्ती नहीं हूं…”

Mumbai : फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू ने हाल में अपने घर पर पड़े इनकम टैक्स छापों को लेकर अपना रियेक्शन दिया है. छापों से नाराज एक्ट्रेस ने ट्वीटर पर एक साथ तीन ट्वीट किए हैं. उन्होंने लिखा है, “तीन दिन तक मेरे घर पर मुख्यत: 3 चीज़ों की तलाश होती रही. पहली तो यह कि पैरिस में मेरा कोई बंगला है. जाहिर है गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं तो इसकी तलाश तो होनी ही थी.”

उन्होंने आगे लिखा है कि, “दूसरी जिस चीज की तलाश की गई वह थी 5 करोड़ की एक रसीद की, ताकि उसे मैं उसे आने वाले वक्त के लिए फ्रेम कराके रख सकूं, क्योंकि मैं ऐसे पैसे को पहले ठुकरा चुकी हूं.”

इसके अलावा तापसी ने लिखा है कि, “इसके अलावा मेरी याददाश्त की भी खोज हो रही थी जिसमें हमारे आरदरणीय वित्त मंत्री के मुताबिक मेरे घर पर 2013 में भी एक छापा पड़ा था.”

