तापसी पन्नू को खूब भायी रांची, बोलीं- What a wonderful experience

Ranchi : रांची की आबोहवा में एक गजब का आकर्षण है जो भी व्यक्ति आता है वो इसके जादू से बंध सा जाता है. बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू पर भी रांची की खूबसूरती का जादू चल गया है. तापसी ने सोशल मीडिया पर अपने जज्बात जाहिर किये हैं. तापसी ने tweet किया है कि रांची में शूटिंग करना बहुत ही खूबसूरत अनुभव है. उन्होंने लिखा है कि यहां वे पहली बार आयीं हैं और यहां की अच्छी यादें लेकर जा रही हैं.

What a wonderful experience to shoot in Ranchi,Jharkhand. My first time in the city and taking back some really good memories and an after taste of litthi chokha:)

Amazing world standard tracks and stadiums 👌🏼

— taapsee pannu (@taapsee) December 24, 2020