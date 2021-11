T20 World Cup: वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने श्रीलंका से हार के बाद लिया संन्यास 

Dubai : वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) ने गुरुवार को टी-20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के हाथों मिली हार के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है. दरअसल, 4 नवंबर को खेले गए मैच में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 20 रन से हरा दिया था. इसके बाद दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने फेसबुक लाइव में आईसीसी (ICC) को बताया की वह अपना आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे.

इस दौरान ब्रावो ने कहा, “अब मुझे लगता है की मेरे संन्यास लेने का सही समय आ गया है. क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहा हूं. मेरा करियर बहुत ही शानदार रहा है. मैंने अपनी टीम वेस्टइंडीज का 18 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान मैंने बहुत कुछ टीम में रहते सीखा. वहीं मेरे करियर में कई उतार-चढ़ाव भी आए.

मैं अपनी वेस्टइंडीज टीम का दिल से आभार करता उन्होंने मुझे टीम में रहते बहुत ही प्यार दिया, वे सभी अच्छे है. जानकारी हो कि ड्वेन ब्रावो साल 2012 और 2016 में टी-20 वर्ल्ड कप विजेता रह चुकी वेस्टइंडीज का हिस्सा भी थे उन्होंने ने वेस्टइंडीज के लिए अपने 90 टी-20 मैचों में 1245 रन भी बनाए हैं. इसके साथ ही इन्होंने 78 विकेट भी चटकाए हैं.

After an 18-year career for the #WestIndies, Dwayne Bravo has called time on his international career.

