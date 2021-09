T20 World Cup का Theme Song लांच, विराट-पोलार्ड, राशिद-मैक्सवेल दिखे नए अवतार में, देखें VIDEO

New Delhi : आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 (ICC T20 World Cup) में अब लगभग एक महीने के समय बचा है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान (Oman) इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे. 17 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट 14 नवंबर तक चलेगा. सभी टीमों ने इसके लिए तैयारी कर रही है और बची खुची कसर खिलाड़ी आईपीएल में खेल कर अपने आप को तैयार करने में पूरी कर रहे हैं.

इससे पहले आईसीसी ने अपनी तरह से विश्व कप को लेकर बड़ी अपडेट दी है. आईसीसी ने इस विश्व कप का थीम सॉन्ग जारी किया है. इस गाने को नाम दिया गया है ‘Live The Game’. आईसीसी ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है.

उसने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर भी किया है. आईसीसी द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि इस गाने को कम्पोज किया है भारत के संगीतकार अमित त्रिवेदी ने.

🎵 Let the world know,

This is your show 🎵

Come #LiveTheGame and groove to the #T20WorldCup anthem 💃🕺 pic.twitter.com/KKQTkxd3qw

— ICC (@ICC) September 23, 2021