सुशांत केसः रिया चक्रवर्ती से सीबीआइ की पूछताछ, शोविक और सुशांत के स्टाफ से भी सवाल-जवाब

Mumbai: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआइ जांच जारी है. जांच के आठवें दिन जांच एजेंसी ने मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है. शुक्रवार सुबह सीबीआइ के समन के बाद रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची. जहां उनसे पूछताछ हो रही है. खबर है कि रिया के साथ-साथ उनके भाई शोविक से भी सीबीआइ सवाल-जवाब कर रही है.

सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआइ, उनसे जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है. वहीं शुक्रवार को मामले को लेकर सुशांत के पिता की ओर से मुख्य आरोपी बनायी गयी रिया की भी बारी आ गयी. मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, जहां मामले की जांच कर रही सीबीआइ की टीम रुकी है, वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही हैं. सीबीआइ की टीम से एसपी नुपूर प्रसाद रिया से पूछताछ कर रही हैं. खबर है कि सीबीआइ सवालों की लम्बी लिस्ट लेकर बैठी है, ऐसे में पूछताछ लंबी चलने की उम्मीद है.

Mumbai: #RheaChakraborty at DRDO guest house; she reached the guest house earlier today after being summoned by Central Bureau of Investigation in connection with Sushant Singh Rajput’s death case. https://t.co/SsNAN2dpNT pic.twitter.com/NLKNBKt4gU

— ANI (@ANI) August 28, 2020