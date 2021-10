सुपरस्टार रजनीकांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, अभिनेता ने इनको समर्पित किया अवॉर्ड

New Delhi : तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को सोमवार को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित राजनीकांत को बधाई दी.

इसे भी पढ़ें :पाकिस्तान से हार के बाद पत्रकार के सवाल पर भड़के कोहली, बोले- क्या रोहित शर्मा को टी20 से बाहर कर दें ? देखें VIDEO

वहीं इससे पहले रविवार को रजनीकांत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना जाएगा.

I dedicate this award to my mentor guru K.Balachandar Sir

adv

– @rajinikanth after receiving #DadasahebPhalkeAward pic.twitter.com/zDV03Fdn0H

— Jayachandran Dhamodharan (@Jayachandran_DJ) October 25, 2021