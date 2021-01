सीएम पर फॉल्स केस दर्ज करने के लिए दुबई में किसी को मजबूर कर रहे सुनील तिवारीः कुमार जयमंगल

Ranchi : कांग्रेस के बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने भाजपा नेता के सलाहकार सुनील तिवारी पर बड़ा हमला बोला है. कुमार जयमंगल ने ट्वीट किया है कि बाबूलाल के मजबूत पीलर सुनील तिवारी ने बीते 19 नवंबर को दुबई में किसी से मुलाकात की थी. इस दौरान सुनील तिवारी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पर गलत केस दर्ज कराने का दबाव डाल रहे थे. दुबई में कुछ तो है बाबूलाल जी !

Nov 19, SUNIL TIWARI IN DUBAI TRYING TO FORCE SOMEONE TO FILE FALSE CASE AGAINST OUR CM . KUCH TO HAI DUBAI MAIN BABULALJi. @nishikant_dubey @yourBabulal @CPMumbaiPolice @JmmJharkhand @itssuniltiwari

बेरमो विधायक के इस ट्वीट के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और बेरमो विधायक के बीच ट्वीटर पर काफी बयानबाजी हुई है. बता दें कि पिछले दिन एक महिला के नाम पर सीएम पर आरोप लगाये गये थे. हालांकि संबंधित महिला ने स्वयं अपना एक वीडियो जारी कर कहा था कि भाजपा के कुछ नेता उसके नाम से अनाप-शनाप ट्वीट कर रहे है. अगर उसे कुछ होता है तो भाजपा नेता ही इसके लिए जिम्मेवार होंगे. उस महिला ने वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी का नाम भी लिया था. अब वही सुनील तिवारी फिर से चर्चा में हैं.

सुनील तिवारी को लक्ष्य कर कांग्रेस विधायक जयमंगल ने ट्वीट किया, तो उसके जवाब में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सामने आये. निशिकांत दुबे ने जयमंगल से कहा कि,”आपके पिताजी मेरे परिवार के सदस्य थे. राजनीतिक बातों से अपने को परहेज करना चाहिए.” सांसद के इस बयान के बाद कुमार जयमंगल ने यह ट्वीट किया “मेरे पिताजी के लिए धन्यवाद. आप भी मेरे परिवार के सदस्य हैं. राजनीति मुद्दों पर होती है किसी के परिवार पर नहीं. निशिकांत जी, राजनीति में रहकर राजनीति से परहेज़ कैसे कर सकता हूं. वह भी जब बात मेरे परिवार के गार्जियन हेमंत सोरेन की हो.

एक दूसरे ट्वीट में कुमार जयमंगल ने कहा है कि “सुनील तिवारी, जल्दी ही घर आ जाइए. झारखंड आपको मिस कर रहा है, लेकिन आपकी फैमिली में किसी ने आपके झारखंड से गायब रहने की शिकायत नहीं की है. आखिर वह कहां हैं? उनका कोई पता नहीं चल रहा. ऐसे में झारखंड पुलिस को उन्हें खोजने के लिए एक कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वे बाबूलाल के लिए स्तंभ है.”

Sunil tiwari ji ,come home soon .Jharkhand is missing u ,but no complain by the faimly, where is he ,I think Jharkhand police should step a head to find him,he is the pillar for babulalji,@INCJharkhand @JmmJharkhand @nishikant_dubey @JharkhandPolice @yourBabulal

— Kumar JAIMANGAL (@KumarJaimangal) January 1, 2021