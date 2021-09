अमेरिका में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, कमला हैरिस से आज होगी मुलाकात

New Delhi: तीन दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जोरदार स्वागत हुआ. एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरकी विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी पहुंचे थे. भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधु भी हवाईअड्डे पर मौजूद थे. इतना ही हवाईअड्डे पर 100 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे थे. मोदी के वहां पहुंचते ही लोगों ने नारे लगाये. खास बात यह है कि बारिश के बाद भी लोग मोदी के इंतजार डटे रहे. मोदी ने गाड़ी से उतरकर इन लोगों से मुलाकात की.

इसे भी पढ़ेंःJharkhand Corona Update: 5 जिलों से 7 संक्रमित मिले, 12 जिलों में एक भी सक्रिय मरीज नहीं

Landed in Washington DC. Over the next two days, will be meeting @POTUS @JoeBiden and @VP @KamalaHarris, Prime Ministers @ScottMorrisonMP and @sugawitter. Will attend the Quad meeting and would also interact with leading CEOs to highlight economic opportunities in India. pic.twitter.com/56pt7hnQZ8

advt

— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2021