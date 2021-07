असम-मिजोरम बॉर्डर पर पत्थरबाजी-फायरिंग, आपस में भिड़े दोनों राज्यों के CM, देखें VIDEO

New Delhi : असम -मिजोरम बॉर्डर (Assam Mizoram Border) पर सोमवार को हिंसा भड़क उठी. यहां पत्थरबाजी की खबर सामने आई जिसके बाद मिजोरम के CM जोरामथंगा (Cm Zoramthanga) ने अमित शाह से मदद मांगी. दरअसल खबर है कि बॉर्डर एरिया पर पत्थरबाजी के साथ-साथ फायरिंग भी की गई है. इसके साथ ही सरकारी गाड़ियों पर भी हमले कि गए हैं.

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए गृहमंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई. असम और मिजोरम, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मामले को लेकर ट्विटर पर बात की. ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया गया.

वहीं सूत्रों की मानें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बात की है और उनसे सीमा मुद्दे को हल करने को कहा है. वहीं बताया ये भी जा रहा है कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने और शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है. दोनों राज्यों की पुलिस बल विवादित क्षेत्र से लौट रही है.

वहीं असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा, ‘मैंने अभी-अभी मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी से बात की है. मैंने कहा है कि असम हमारे राज्य की सीमाओं के बीच यथास्थिति और शांति बनाए रखेगा. मैंने जरूरत पड़ने पर आइजोल जाने और इन मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा जताई है.’

इससे पहले एक और ट्वीट करते हुए सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा था कि, ‘कोलासिब (मिजोरम) के एसपी हमें अपने पद से हटने के लिए कह रहे हैं, तब तक उनके नागरिक न सुनेंगे और न ही हिंसा रोकेंगे. ऐसे में हम सरकार कैसे चला सकते हैं? आशा है गृह मंत्री अमित शाह जल्द से जल्द हस्तक्षेप करेंगे.’

