आम बजट का शेयर बाजार ने किया स्वागत, सेंसेक्स 401.77 अंकों की बढ़त हासिल की

New delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के आम बजट के पेश करने से पहले ही शेयर मार्केट में धमाकेदार शुरुआत हुई. शेयर मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग 46285.77 में 332.18 अंकों की बढ़त के साथ खुला. देखते ही देखते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 401.77 अंकों की बढ़त के साथ 46687.54 अंकों तक पहुंच गया. हालांकि, पिछले बंद हुए स्तर में 492 अंकों की बढ़त दिखा दी.

शेयर मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग स्तर में 492 अंकों की अधिकतम बढ़त दिखाते हुए 46,777.56 के स्तर तक पहुंच गया. हालांकि, संभावना जतायी जा रही है कि बजट के दिन शेयर मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. बजट में घोषणाओं पर अब शेयर मार्केट की चाल निर्भर करेगी.

निफ्टी में भी अच्छी शुरुआत

वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक निफ्टी में भी अच्छी शुरुआत देखने को मिली है. निफ्टी 13,758.60 अंकों पर खुला और 15.2 अंकों की बढ़त दिखाते हुए 13,773.80 पर पहुंच गया. हालांकि, निफ्टी 13,661.75 के निचले स्तर तक भी पहुंची.

आम बजट पेश किये जाने से पहले शेयर बाजार में बेहतर सेंटीमेंट देखने को मिला है. निवेशकों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में बेहतर योजनाओं की उम्मीदें हैं.

