अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में राज्य की बेटियां करेंगी देश का प्रतिनिधित्व,6 खिलाड़ियों का चयन

Ranchi: आखिरकार मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की दूरदर्शिता और प्रयास रंग लाया. भारतीय फुटबॉल संघ ने अंतिम रूप से चयनित भारतीय टीम की घोषणा कर दी. टीम में झारखण्ड की अस्टम उरांव, नीतू लिंडा, अंजली मुंडा, अनिता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी एवं सुधा अंकिता तिर्की को शामिल किया गया है. अस्टम उरांव और सुधा अंकिता तिर्की गुमला से हैं जबकि नीतू लिंडा, अनिता कुमारी एवं अंजली मुंडा रांची से हैं और पूर्णिमा कुमारी सिमडेगा से हैं. पहली बार फीफा 17 विश्व कप फुटबॉल टीम का बतौर कैप्टन नेतृत्व झारखण्ड की खिलाड़ी अष्टम उरांव करेंगी.

सीएम ने चयन को बताया ऐतिहासिक

ऐतिहासिक!

फीफा अंडर -17 महिला फुटबॉल विश्वकप के लिए भारतीय टीम में चयनित सभी खिलाड़ियों को अनेक-अनेक शुभकामनाएं और जोहार. टीम में चुने गए झारखण्ड की बेटियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं. लगभग 2 वर्षों तक जमशेदपुर में अंडर -17 टीम को प्रशिक्षण का आयोजन सार्थक हुआ. पूरी टीम को पुनः शुभकामनाएं और जोहार.

हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री

Heartiest congratulations to all our talented players selected for @IndianFootball team to play the Women’s U-17 @FIFAWorldCup, a historic first. We are immensely proud to have supported the Indian national team’s camp in Jamshedpur for nearly 2 years. I wish them the very best. https://t.co/ZrToJkd4kB pic.twitter.com/NXhc8VOH8x

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 6, 2022