BCCI ने किया नजरअंदाज तो भड़का स्टार गेंदबाज, बल्लेबाजी का वीडियो शेयर कर पेश की दावेदारी

Mumbai : बीसीसीआई (BCCI) ने हाल ही में न्यूजीलैंड (New Zealand) के टेस्ट सीरीज और टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है. हालांकि 30 साल के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को टीम में जगह नहीं गई. उनादकट पिछले काफी समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार खेल दिखा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उनका चयन नहीं किया जा रहा है.

अब जयदेव का सब्र टूट हो चुका है और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठाई है. जयदेव ने अपनी बल्लेबाजी का वीडियो शेयर कर दावेदारी पेश की है.

Just another pace bowler who can bat.. 😉 pic.twitter.com/FlIEns2JB6

— Jaydev Unadkat (@JUnadkat) November 12, 2021