माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत, 13 घायल, पीएम मोदी ने जताया दुख

Jammu: नए वर्ष के आगमन पर माता वैष्णो देवी मंदिर में जुटे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई. जिसमें 12 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है जबकि 14 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर. अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ हुई. ये घटना त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर हुई. हादसा अहले सुबह करीब 2.45 बजे हुई. भगदड़ की घटना के बाद कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में पंजीकरण फिर से शुरू कर दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक, जब नए साल की शुरुआत के मौके पर श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वैष्णो देवी भवन में जमा हो गई. इसी दौरान किसी बात पर बहस को लेकर श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को धक्का दिया जिसके बाद भगदड़ मच गई. जिसमें 12 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हुए हैं. डीजीपी ने कहा, सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. उनमें कई की हालत नाजूक बताई जा रही है.

कटरा अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर गोपाल दत्त ने मौतों की पुष्टि की है. फिलहाल घायलों को नारायणा अस्पताल ले जाया गया है.मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया है. मृतकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के एक-एक श्रद्धालु शामिल हैं. अन्य की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है.

पीएम मोदी ने जताया दु:ख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ की घटना पर दुख जताया है. उन्होंने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्रियों जितेंद्र सिंह और नित्यानंद राय से बात की और हालात का जायजा लिया.

Extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to JK LG Shri @manojsinha_ Ji, Ministers Shri @DrJitendraSingh Ji, @nityanandraibjp Ji and took stock of the situation. — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2022

भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और सभी घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का पीएम मोदी ने ऐलान किया है. उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. उप राज्यपाल के दफ्तर ने सभी घायलों का इलाज श्राइन बोर्ड की तरफ से कराए जाने का भी ऐलान किया है.

Ex-gratia of Rs.10 lakh each would be given to the next of kin of those who lost their lives due to stampede and Rs.2 lakh to injured. Shrine board to bear the cost of treatment of injured. — Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) January 1, 2022

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी “व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से उत्पन्न दुखद स्थिति पर नज़र रख रहे हैं.”

I’m immediately rushing to #Katra to take stock of the situation arising out of the tragedy at Mata #VaishnoDevi Shrine. I look forward to have a detailed discussion with the administration and report it back to Hon’ble PM Sh @NarendraModi. — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) January 1, 2022

राहुल गांधी ने जताया दुख

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी माता वैष्णोदेवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

माता वैष्णोदेवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है।

मृतकों के परिवारजनों को मेरी शोक संवेदनाएँ। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 1, 2022

