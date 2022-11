श्रीलंकाई क्रिकेटर दानुष्का गुणातिलके क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित

Colombo: श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने दानुष्का गुणातिलके को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित करने का फैसला किया है. दानुष्का गुणातिलके को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. समिति का कहना है कि इन आरोपों के बाद क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में चयन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा. बोर्ड का कहना है कि वह कथित अपराध की तुरंत जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, साथ ही बोर्ड अदालती फ़ैसले में दोषी पाए जाने पर खिलाड़ी को दंडित करने के लिए कदम उठाया जाएगा. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वह इस तरह के आचरण के लिए ” ज़ीरो टॉलरेंस” नीति अपनाता है और घटना की निष्पक्ष जांच करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सभी ज़रूरी मदद देगा.

The ExCo of SLC decided to suspend national player Danushka Gunathilaka from all forms of cricket with immediate effect and will not consider him for any selections. READ 👇https://t.co/0qp6lNVEoH

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 7, 2022