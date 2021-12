विश्व एड्स दिवस पर विशेष… असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का करें अंत

World AIDS Day 2021: एक दिसंबर को हर साल पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है. इस दिन लोगों को एक्वायर्ड इम्युनो डेफिशियेंसी सिंड्रोम के बारे में जागरूक किया जाता है. एड्स एक खतरनाक बीमारी है. एड्स की बीमारी का काफी देर बाद पता चलता है और मरीज भी एचआईवी टेस्ट के प्रति सजग नहीं रहते, इसलिए अन्य बीमारी का भ्रम बना रहता है. आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से लोग एड्स की चपेट में आते हैं. इंफेक्शन से भी एडस फैलता है. इसलिए एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है.

असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें

विश्व एड्स दिवस 2021 के लिए इस वर्ष की थीम है- ‘असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें.’ वर्ष 2008 के बाद, प्रत्येक वर्ष की थीम को विश्व एड्स अभियान (डब्ल्यूएसी) की ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी द्वारा चुना जाता है.

On #WorldAIDSDay, let us all pledge to work towards ensuring that people infected with & affected by HIV/AIDS lead a normal life sans discrimination and social stigma. pic.twitter.com/2zJuDRW5DN

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) December 1, 2021