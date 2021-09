सोनिया गांधी बोलीं- आई एम सॉरी अमरिंदर’, कैप्टन ने सुनाई फोन कॉल की पूरी कहानी

New Delhi : पंजाब के अहम सियासी घटनाक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया. पंजाब में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाए जाने समेत विभिन्न मुद्दों पर नाराज कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा देने के बाद पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर हमला बोला. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फोन पर उनसे ‘आई एम सॉरी अमरिंदर’ कहा, जब उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही. कैप्टन ने बताया कि इस्तीफा देने से पहले उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई थी.

सोनिया गांधी ने मुझे सुबह फोन किया था

पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, ”सोनिया गांधी ने मुझे सुबह फोन किया था, उस समय मैं वहां पर नहीं था. जब मैंने वापस आकर अपना फोन देखा तो उसमें मुझे उनकी मिस्ड कॉल दिखाई दी. इसके बाद मैंने उन्हें (सोनिया गांधी) वापस कॉल की. उन्होंने फोन उठाया तो मैंने पूछा कि मैम यह सीएलपी का क्या चल रहा है. मैं ऐसे में इस्तीफा दे दूंगा. मुझे लग रहा है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ओके, आप इस्तीफा दे सकते हैं. मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस्तीफा दे दूंगा. और फिर उन्होंने कहा कि सॉरी अमरिंदर. मैंने उनसे कहा कि दैट्स फाइन, दैट्स ओके.”

सुनील जाखड़ हो सकते हैं अगले सीएम

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद से कई नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहे थे. हालांकि, सूत्रों के अनुसार, अब राहुल गांधी के करीबी पूर्व सांसद और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ का नाम तय माना जा रहा है.

ये हो सकते हैं डिप्टी सीएम

माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सुनील जाखड़ के नाम को अगले सीएम के लिए तय कर दिया. इसके अलावा पंजाब में दो डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं. एक डिप्टी सीएम दलित समुदाय से होगा. इस रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के सीनियर विधायक राजकुमार वेरका का नाम आगे चल रहा है. वहीं, दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे चल रहा है.

‘I am sorry Amarinder’, said Congress President Sonia Gandhi after I spoke with her over my resignation, this morning: Amarinder Singh after resigning as Punjab Chief Minister pic.twitter.com/ESYXKPOHJO

सिद्धू पर जमकर बरसे कैप्टन, कहा, पार्टी को बर्बाद कर देंगे

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर वार किए. उन्होंने सिद्धू को इमरान खान और बाजवा का दोस्त बताते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सिद्धू को पंजाब में अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करती है तो वह इसका विरोध करेंगे.

उन्होंने सवाल किया कि कश्मीर में रोजाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं सिद्धू के नाम पर मानूंगा? कैप्टन ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू गलत आदमी हैं और मैंने कांग्रेस आलाकमान को भी बता दिया था कि वह पार्टी को बर्बाद कर देंगे.

