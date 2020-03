कुछ असामाजिक तत्व लोगों को कर रहे गुमराह, केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने ट्वीट कर लोगों को किया अगाह

New Delhi : केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों को अगाह किया कि कुछ असामाजिक तत्व कोरोना वायरस को लेकर गलत सूचना फैला रहे हैं. इस गलत सूचना में कहा जा रहा है कि आज के जनता कर्फ्यू के समाप्त होने के बाद, घातक वायरस समाप्त हो जायेगा.

Some anti-social elements are spreading misinformation that after today’s #JantaCurfew ends,the deadly virus will be wished away.

They’re exhorting people to come outdoors after 9pm.

This is false & an attempt to mislead the public.#SocialDistancing must be adopted as a habit.

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) March 22, 2020