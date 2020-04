Siwan बना बिहार का ‘वुहान’! एक ही परिवार के 23 लोग कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या हुई 60

Patna/Siwan: बिहार में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है. और राज्य का सीवान जिला कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गया है. या यूं कहे कि ये बिहार के लिए चीन का वुहान प्रांत जैसा साबित हो रहा है, जहां संक्रमण सबसे ज्यादा था. बिहार में कोरोना संक्रमण के 60 केस हैं, जिनमें से 29 केवल सीवान जिले से हैं.

#BiharFightsCorona first update of the day.2 more covid-19 positive cases in bihar taking the total to 60. 1 female-age 10 years and 1 male-28 years from the same family/village in siwan.came in touch with a positive who came in from oman. — sanjay kumar (@sanjayjavin) April 10, 2020

उसमें भी एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. जहां 29 में से 23 लोग एक ही परिवार के हैं, जो कोरोना से संक्रमित बताये जा रहे हैं.

इसे भी पढ़ेंः#Corona का कहर: मुंबई की धारावी बस्ती में 5 नये केस, देश में 6,400 से ज्यादा संक्रमित, 199 लोगों की गयी जान

एक ही परिवार के 23 लोग संक्रमित

बताया जा रहा है कि इस परिवार का एक युवक 16 मार्च को दुबई से लौटा था. शुरुआती जांच में इसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई और इस वायरस ने परिवार के 23 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है. इस परिवार की पहले चार महिलाओं जिनकी उम्र 26 साल, 18 साल, 12 साल और 29 साल है, की जांच हुई और सभी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई. इसके बाद इस परिवार के पांच और नमूने आए, जिसमें भी सभी संक्रमित पाए गए. इनमें तीन महिला और दो पुरुष शामिल हैं.

20 new #COVID19 positive cases have been reported today, of which 17 persons are from a family in Siwan. They are kin of a COVID-19 positive person who had returned from Oman. Total positive cases in the state stands at 58: Sanjay Kumar, Principal Secretary, Health (Bihar) — ANI (@ANI) April 9, 2020

बाद में इस परिवार के सात लोगों के नमूनों की जांच कराई गई, जिनमें भी संक्रमण मिला है. इनमें पांच महिलाएं और दो पुरुष है.

इस बीच इस परिवार और नज़दीकी रिश्तेदारी में 36 लोगों का सैम्पल अब तक लिया जा चुका हैं. और पीड़ित की जानकारी के आधार पर 61 और लोगों को सीवान स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है. हालांकि संक्रमित युवक का सैम्पल लेने में स्थानीय स्तर पर लापरवाही की भी बात आ रही है.

इसे भी पढ़ेंः#LockDown के दौरान IPS ने वधावन परिवार के सदस्यों को दी थी जमशेदपुर नंबर के वाहन से यात्रा की अनुमति, भेजे गये छुट्टी पर

ट्रैवल हिस्ट्री छिपाएं नहीं लोग- सीएम

गुरुवार को एक ही दिन में 17 पॉज़िटिव रिपोर्ट आते ही राज्य में हड़कंप मचा है. बिहार के तीन ज़िलों सीवान, बेगूसराय और नवादा की सीमाएं सील कर दी गई हैं. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विदेश से लौटे लोग लोगों से अपील की है कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाएं नहीं, बल्कि जांच के लिए सामने आएं. और प्रशासन की मदद करें.

#BiharFightsCorona chief secretary bihar has directed divisional commissioner/dig saran to camp in siwan to enforce complete lockdown in panjwar in raghunathpur block. health dept appeals to

all to spread the word to cooperate.#collectivesafetyforall — sanjay kumar (@sanjayjavin) April 10, 2020

सीवान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सारण के डीआईजी और कमिश्नर को सीवान में कैंप करने का निर्देश दिया है. साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया गया है.वहीं सीवान के डीएम अमित कुमार पांडेय ने सभी मुखिया को दिशा निर्देश जारी कर दिया है. गांव में ड्रोन कैमरे से नजर भी रखी जा रही है.

इधर बेगुसराय और नवादा में जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई हैं उनके मरकज़ से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है. संक्रमितों के हाल ही में की विदेश यात्रा या अन्य स्थानों में आवाजाही के बारे में पता किया जा रहा है.

इसे भी पढ़ेंः#LockDown उल्लंघन: पूर्व CM रघुवर दास के भतीजा समेत 15 पर टाटा में मामला दर्ज

न्यूज विंग की अपील

देश में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि तमाम नागरिक संयम से काम लें. इस महामारी को हराने के लिए जरूरी है कि सभी नागरिक उन निर्देशों का अवश्य पालन करें जो सरकार और प्रशासन के द्वारा दिये जा रहे हैं. इसमें सबसे अहम खुद को सुरक्षित रखना है. न्यूज विंग की आपसे अपील है कि आप घर पर रहें. इससे आप तो सुरक्षित रहेंगे ही दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे.