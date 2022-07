Rakesh Ranjan

Jamshedpur: आज हम आपको बता रहे हैं उस शख्‍स के बारे में ज‍िसने टाटा समूह को न केवल ऊंचाईयां दी बल्‍क‍ि साथ में भारतीय इत‍िहास, कला और संस्‍कृत‍ि के संरक्षण में भी महती भूमि‍का न‍िभायी. नाम था सर रतन टाटा. सर रतन टाटा ने ही पाटल‍िपुत्र में खुदाई के ल‍िए फंड‍िंंग की थी. यह भारत की पहली पुरातात्‍व‍िक खुदाई थी. खुदाई में राजा अशोक के सिंहासन कक्ष की खोज के साथ ही राष्ट्रीय महत्व की कई और कलाकृतियांं म‍िलीं. 1913 से 1917 के बीच हुई खुदाई में सम्राट अशोक का 100 स्तंभों वाला मौर्यकालीन दरबार मिला था. वर्ष 1912 में सर रतन ने बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन उपराज्यपाल सर हरकोर्ट बटलर से किसी भी पुरातात्विक उत्खनन को वित्तपोषित करने की इच्छा व्यक्त की थी और उसके बाद खुुदाई हुई थी.

खुदाई में सिक्कों, पट्टिकाओं और टेराकोटा जैसे संग्रहालयों की एक अच्छी संख्या का पता चला. इसे पटना में संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है. सर रतन टाटा का जन्म 20 जनवरी 1871 में बंबई (अब मुंबई) में हुआ था. बंबई के सेंट जेवियर कालेज में अध्ययन कर पिता की योजनाओं को सफल बनाने में भाई की पूरी सहायता की. वर्ष 1904 में पिता की मृत्यु के बाद इन्हें और इनके भाई सर दोराब जी और जमशेद जी टाटा को अपार वैभव और संपदा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई. टाटा एंड कंपनी के साझीदार होने के साथ ही ये इंडियन होस्टल्स कंपनी लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स साकची, दी टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड इंडिया के डाइरेक्टर भी थे.

Sir Ratan Tata, who knew the importance of restoring & conserving history, funded the country's 1st archaeological excavation at Pataliputra between 1913 & 1917. The outcome? Discovery of King Ashoka’s throne room & many more artefacts of national importance. #ThisIsTata pic.twitter.com/NyJziNhegB

