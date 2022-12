Sikkim Army Truck Accident : बंगाल में आज शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि, ट्रक खाई में गिरने से 16 जवान हुए थे शहीद

New Delhi : शुक्रवार को सिक्किम में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने देश को झकझोर कर दिया. सेना का ट्रक खाई में गिरने से 16 जवान शहीद हो गए. वहीं अब दुर्घटना में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के जवानों का श्रद्धांजलि समारोह आज पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे पर होगा. सेना के अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार दोपहर 12.30 से 2 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा.

सेना के मुताबिक, जेमा के रास्ते में वाहन एक तीखे मोड़ पर एक खड़ी ढलान पर फिसल गया. एक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और चार घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला जा रहा है. इसमें दुर्भाग्य से तीन जूनियर कमीशंड अधिकारियों और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया. इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है.

The wreath-laying ceremony of Indian Army soldiers who lost their lives in a road accident in Sikkim earlier today will be held at Bagdogra Airport Technical area, West Bengal tentatively between 12.30 pm to 2 pm tomorrow. pic.twitter.com/fOVOIlQ0rF

— ANI (@ANI) December 23, 2022