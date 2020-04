Lockdown के बीच शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम के शपथ ग्रहण के 29 दिनों बाद पांच सदस्यीय कैबिनेट का गठन

Bhopal: देश में फैले कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का मंगलवार को विस्तार हुआ. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शपथ लेने के 29 दिन बाद मंगलवार को पांच सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया.

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में एक छोटे एवं सादे समारोह में इन सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

मुख्यमंत्री ने जिन पांच सदस्यों को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया है उनमें तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह एवं कमल पटेल शामिल हैं. इनमें बीजेपी खेमे से वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह और कमल पटेल हैं. जबकि सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं.

Madhya Pradesh: BJP leaders Narottam Mishra, Kamal Patel, Meena Singh, Tulsi Silawat and Govind Singh Rajput took oath as ministers, at the state cabinet expansion ceremony in Bhopal today. pic.twitter.com/RBEJk449Bk

— ANI (@ANI) April 21, 2020