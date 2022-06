शेल कंपनी मामला : सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में राज्य सरकार

शेल कंपनी मामला : सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में राज्य सरका

Shell company case: State government in preparation for going to Supreme Cour

Ranchi: शेल कंपनी के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एलएलपी दायर करेगी. झारखंड हाईकोर्ट में मामले में मेंटेंनेबिलिटी पर सुनवाई करते हुए 79 पेज में फैसला सुनाया था. सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील को खारिज करते हुए याचिका को सुनवाई के योग्य करार दिया.

कोर्ट अब याचिका की मेंटेनेबलिटी को स्वीकार करते हुए 10 जून को दोनों याचिका की मैरिट पर सुनवाई करेगी. सरकार की तरफ से इस मामले पर सुनवाई के लिए समय की मांग की जा रही थी, जो स्वीकार नहीं हुआ.

पहले भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी एसएलपी

इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की थी. मालूम हो कि राज्य सरकार की तरफ सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने याचिका की मेंटेनेबलिटी तय करने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया है.

मामले सरकार का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, सीएम हेमंत सोरेन का पक्ष मुकुल रहतोगी रख रहे हैं. इधर, ईडी का पक्ष एसजीआइ तुषार मेहता व याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार हैं.