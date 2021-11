नुसरत जहां समेत 6 महिला MP संग शशि थरूर की सेल्फी वायरल, कैप्शन ऐसा लिखा की हुए ट्रोल, मांगनी पड़ी माफी

New Delhi : अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ और उसके भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस नेता और लोकसभा सासंद शशि थरूर चर्चा में रहते हैं. इस बार अपनी तस्वीर और उसके कैप्शन को लेकर चर्चा में हैं. आज सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था. संसद के परिसर से शशि थरूर ने एक फोटो पोस्ट की, जो काफी वायरल हो रही है. इसमें शशि थरूर के साथ कई महिला सांसद भी हैं.

दरअसल, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बारामती की सांसद सुप्रिया सुले, पटियाला की सांसद परनीत कौर, दक्षिण चेन्नई की सांसद थमिजाची थंगापांडियन, जादवपुर की सांसद मिमी चक्रवर्ती, बशीरहाट की सांसद नुसरत जहां और करूर से सांसद एस जोथिमनी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की.

Who says the Lok Sabha isn’t an attractive place to work? With six of my fellow MPs this morning: ⁦@supriya_sule⁩ ⁦@preneet_kaur⁩ ⁦@ThamizhachiTh⁩ ⁦@mimichakraborty⁩ ⁦@nusratchirps⁩ ⁦⁦@JothimaniMP⁩ pic.twitter.com/JNFRC2QIq1

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 29, 2021